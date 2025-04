Photo editor and video editing

hello, I'm Dmitry

I edit and correct photos , I can also add or remove some item at the request of the user

working in photoshop.

also editing, adding or trimming video , captions, text, music, etc.

Photo editing, changing and adding objects, color correction, error correction, working with defects and text elements

programming python and c#

Здравствуйте, я Дмитрий

редактирую и исправляю фото , также могу добавить или удалить какой-то пункт по желанию пользователя

работаю в photoshop

простой монтаж , добавление или обрезка видео, титров, текста, музыки и т.д.

Редактирование фотографий, изменение и добавление объектов, цветокоррекция, исправление ошибок, работа с дефектами и текстовыми элементами.