hello, I'm Dmitry
I edit and correct photos, I can also add or remove some item at the request of the user
working in photoshop.
also editing, adding or trimming video, captions, text, music, etc.
Photo editing, changing and adding objects, color correction, error correction, working with defects and text elements
programming python and c#
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Здравствуйте, я Дмитрий
редактирую и исправляю фото, также могу добавить или удалить какой-то пункт по желанию пользователя
работаю в photoshop
простой монтаж, добавление или обрезка видео, титров, текста, музыки и т.д.
Редактирование фотографий, изменение и добавление объектов, цветокоррекция, исправление ошибок, работа с дефектами и текстовыми элементами.
программирование на python и c#