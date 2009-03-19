glavryba

Dmitry glavryba

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Японский, английский

Образование:

Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток, РФ (1991-1996)

Университет Хоккайдо, аспирантура, г. Саппоро, Япония (1998-2002)

Профессиональный опыт:

(2002 – по настоящее время)

Индивидуальный предприниматель. ВЭД, логистика.

(2002 – по настоящее время)

Проектная занятость

Генеральное консульство Японии во Владивостоке , ЕБРР ( программы TAM/BAS), Японский центр во Владивостоке.

(1998 – 2002)

Проектная занятость

Институт экономических исследований северо-восточной Азии ( Ниигата,Япония), Chinen Koueki (Саппоро,Япония ), Институт экономики ТЭК(Токио,Япония)

(1992 – 1998)

Проектная занятость

СП ТСМ (Владивосток, Россия), Sunrise Tokyo (Токио, Япония), Kinema Motion Pictures (Токио, Япония), Asahi TV (Токио, Япония), Kansai TV (Осака, Япония)

Навыки работы с компьютером:

ОС: Windows 95/98/2000/XP/Vista, Mac OS.

Программы: MS Office, Outlook, IE, Opera, Mozilla, Adobe Reader, Adobe Photoshop.

Знания языков:

Японский ( свободно), английский ( свободно).

водительское удостоверение D; возможны командировки.