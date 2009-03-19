Образование:
Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток, РФ (1991-1996)
Университет Хоккайдо, аспирантура, г. Саппоро, Япония (1998-2002)
Профессиональный опыт:
(2002 – по настоящее время)
Индивидуальный предприниматель. ВЭД, логистика.
(2002 – по настоящее время)
Проектная занятость
Генеральное консульство Японии во Владивостоке , ЕБРР ( программы TAM/BAS), Японский центр во Владивостоке.
(1998 – 2002)
Проектная занятость
Институт экономических исследований северо-восточной Азии ( Ниигата,Япония), Chinen Koueki (Саппоро,Япония ), Институт экономики ТЭК(Токио,Япония)
(1992 – 1998)
Проектная занятость
СП ТСМ (Владивосток, Россия), Sunrise Tokyo (Токио, Япония), Kinema Motion Pictures (Токио, Япония), Asahi TV (Токио, Япония), Kansai TV (Осака, Япония)
Навыки работы с компьютером:
ОС: Windows 95/98/2000/XP/Vista, Mac OS.
Программы: MS Office, Outlook, IE, Opera, Mozilla, Adobe Reader, Adobe Photoshop.
Знания языков:
Японский ( свободно), английский ( свободно).
водительское удостоверение D; возможны командировки.