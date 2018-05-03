Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) Обязанности иопыт: 1. Создание и утверждение концепции канала 2. Продакшн – продвижение видео в тренды/топы 3. Привлечение специалистов и обучение Критерии ...
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) Обязанности и опыт: 1. Cоставления SWOT 2. Cоставления MVP Критерии к Исполнителю на передачу заказа: · Наличие возможности показать кейс, через демонстрацию ...Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) Обязанности и опыт: E-mail – шаблон КП – тестирование писем – определение эффективных- обучение персонала ведению Whats app – шаблон КП – ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) Обязанности: опыт создания структуры страницы 1. Шапка 2. Первый экран 3. Товар/услуга 4. Основные блоки 5. Подвал 6. Контакты опыт создания упаковки страницы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайт на стадии наполнения, часть услуг представлена) Требуется исполнитель с опытом настройки рекламы на услуги: Технического заказчикаУправление строительно инвестиционным проектомТехнический надзорПроектные работы (от архитектурного до рабочего проекта)Критерии к Исполнителю на ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Правильно настроить таргетинг в ADS manager чтобы избежать блокировок Facebook а Наша компания специализируется на инженерно-строительных работах и девелопменте. Мы ориентируемся на состоятельных клиентов, которые желают вложиться в недвижимость. Проблема в том, что Facebook ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад