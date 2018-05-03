glavstroy

Денис glavstroy

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание и продвижение YouTube канала под ключ

    Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) Обязанности иопыт: 1.    Создание и утверждение концепции канала 2.    Продакшн – продвижение видео в тренды/топы 3.    Привлечение специалистов и обучение   Критерии ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Он-лайн исследование 10 конкурентов

    Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) Обязанности и опыт: 1.    Cоставления  SWOT 2.    Cоставления  MVP Критерии к Исполнителю на передачу заказа: ·        Наличие возможности показать кейс, через демонстрацию ...

    Финансовые услуги3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рассылка E-mail, Whats app, Viber, Telegram

    Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) Обязанности и опыт: E-mail – шаблон КП – тестирование писем – определение эффективных- обучение персонала ведению Whats app – шаблон КП – ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка и утверждение технических заданий facebook

    Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) Обязанности: опыт создания структуры страницы 1.    Шапка 2.    Первый экран 3.    Товар/услуга 4.    Основные блоки 5.    Подвал 6.    Контакты опыт создания упаковки страницы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Таргетинговая реклама в Facebook & Instagram для проектной компании

    $1000

    Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайт на стадии наполнения, часть услуг представлена) Требуется исполнитель с опытом настройки рекламы на услуги: Технического заказчикаУправление строительно инвестиционным проектомТехнический надзорПроектные работы (от архитектурного до рабочего проекта)Критерии к Исполнителю на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка рекламы ADS manager на Facebook

    Правильно настроить таргетинг в ADS manager чтобы избежать блокировок Facebook а Наша компания специализируется на инженерно-строительных работах и девелопменте. Мы ориентируемся на состоятельных клиентов, которые желают вложиться в недвижимость.  Проблема в том, что Facebook ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад