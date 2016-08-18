Люблю быть полезной!
Здравствуйте.
Интересна работа в сфере маркетинга, все что связано с контекстной рекламой, SMM , таргетом, арбитражем, SEO.
В данной сфере учусь и могу быть отличным помощником - Усидчивым,организованным,обязательным,всегда на связи,не пропадаю.
Готова работать за опыт и небольшую компенсацию,если мне этот опыт интересен!
Также я отличный поисковик в интернете! Могу найти практически все что надо) Друзья так и говорят: "Если надо что-то найти, попроси Анюту)"
Действие аккаунта приостановлено!