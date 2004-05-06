Меня зовут Анна, я занимаю веб и графическим дизайном на протяжении 2-ух лет. Имею опыт работы с довольно крупной компанией (барбершоп Бородач). Специализируюсь на создании рекламных креативов, карточек для маркетплейсов, баннеров, оформления для соц-сетей, превью и дизайна сайтов. Сотрудничая со мной, будьте уверенны, что мы найдем общий язык, работа будет выполнена качественно и быстро, а идеи - самые трендовые и креативные. Ведь моя главная задача в работе - помочь клиенту сделать его бизнес/блог более продающим и красивым