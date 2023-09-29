Я профессионально занимаюсь контекстной рекламой яндекс РСЯ. Создаю турбо сайты под ключ.

Добрый день, меня зовут Глеб!

Я профессионально занимаюсь контекстной рекламой Яндекс РСЯ.Реклама в Яндексе показывает только тем, кто уже заинтересован в товаре или услуге, поэтому первые заказы вы сможете получить уже в первые дни запуска рекламы!

Условия сотрудничества сможем обсудить детальней при Вашей заинтересованности, но я сторонник того, что оплата должна быть за результат,поэтому смогу предложить Вам выгодные условия.

А для того, чтобы Вы сразу увидели, что я могу Вам быть полезен, я заранее подготовил анализ Ваших конкурентов,чтобы подготовить конкурентное предложения для рекламы.





Предлагаю связаться с Вами удобным способом, например в ВК https://vk.com/club217800373 Телеграм https://t.me/Stalker_19