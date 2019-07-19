Создаю дизайн, который продает! Индивидуальный подход к каждому клиенту

﻿﻿﻿Я — web-дизайнер.

﻿﻿﻿Я — web-дизайнер, это моя главная специальность и любимое дело. Я специализируюсь на landing page, но также могу выполнить любую задачу: от сайта визитки и landing page до крупного интернет-магазина и корпоративного сайта. Ваш сайт будет выполнять свою задачу с моим дизайном! Практикую индивидуальный подход к каждому клиенту, в работе креативен. Всегда делаю все возможное для выполнение работы в срок.

Навыки:

Веб-дизайн

UI дизайн

UX дизайн

Photoshop

Figma

Дизайн полиграфии

Портфолио:

Контакты:

Открыт к сотрудничеству!