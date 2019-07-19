glebhaust

Глеб glebhaust

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создаю дизайн, который продает! Индивидуальный подход к каждому клиенту

﻿﻿﻿Я — web-дизайнер.

﻿﻿﻿Я — web-дизайнер, это моя главная специальность и любимое дело. Я специализируюсь на landing page, но также могу выполнить любую задачу: от сайта визитки и landing page до крупного интернет-магазина и корпоративного сайта. Ваш сайт будет выполнять свою задачу с моим дизайном! Практикую индивидуальный подход к каждому клиенту, в работе креативен. Всегда делаю все возможное для выполнение работы в срок.

Навыки:

  • Веб-дизайн
  • UI дизайн
  • UX дизайн
  • Photoshop
  • Figma
  • Дизайн полиграфии
Портфолио: 

Контакты:

Открыт к сотрудничеству!