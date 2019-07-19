Создаю дизайн, который продает! Индивидуальный подход к каждому клиенту
Я — web-дизайнер.
Я — web-дизайнер, это моя главная специальность и любимое дело. Я специализируюсь на landing page, но также могу выполнить любую задачу: от сайта визитки и landing page до крупного интернет-магазина и корпоративного сайта. Ваш сайт будет выполнять свою задачу с моим дизайном! Практикую индивидуальный подход к каждому клиенту, в работе креативен. Всегда делаю все возможное для выполнение работы в срок.
Навыки:
- Веб-дизайн
- UI дизайн
- UX дизайн
- Photoshop
- Figma
- Дизайн полиграфии
- Почта: [email protected]
- Skype: [email protected]
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