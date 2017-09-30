glefan94

Глеб glefan94

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Поиск специалистов в проект по раскрутке

Проект по раскрутке в соц.сетях ищет специалистов:

1) Дизайнер новостных логотипов/сайтов (опыт работы с фотошоп, портфолио)

2) Операторы технической поддержки ( ответы на тикеты пользователей )

3) Верстальщик (верстка лендингов и сайтов ) 

4) Менеджер по продаже услуг по продвижению 

Дополнительно

1) Введение сообществ в соц.сетях

2) Размещение рекламы в яндекс.директ

3) Постинг/редактор на сайте/форумах.

Зарплаты по договоренности. Обсуждаются индивидуально. Зависит от опыта работы, портфолио, объема. 

PhotoshopВерстка лендинга