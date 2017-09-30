Поиск специалистов в проект по раскрутке
Проект по раскрутке в соц.сетях ищет специалистов:
1) Дизайнер новостных логотипов/сайтов (опыт работы с фотошоп, портфолио)
2) Операторы технической поддержки ( ответы на тикеты пользователей )
3) Верстальщик (верстка лендингов и сайтов )
4) Менеджер по продаже услуг по продвижению
Дополнительно
1) Введение сообществ в соц.сетях
2) Размещение рекламы в яндекс.директ
3) Постинг/редактор на сайте/форумах.
Зарплаты по договоренности. Обсуждаются индивидуально. Зависит от опыта работы, портфолио, объема.
Действие аккаунта приостановлено!