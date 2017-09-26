glem1337

Евгений Григорьев glem1337

 
30 летУкраина/Запорожье
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery

Портфолио:  https://glem1337.github.io/

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Gulp
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap.
  • SASS
  • Создание Parallax эффекта
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Комментарии.
О работе:

Начинающий. В данный момент работаю в вэб-студии "The Big Sale" на удалённой основе. Рассмотрю любые предложения, так как мотивирован развиваться в этом направлении.

Skype:    jekagrigorieff

E-mail:   [email protected]

﻿       [email protected]

Mobile:  +3800992104291

Верстка сайтаHTMLBootstrapjQuerySASSGulp