Верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery

Портфолио: https://glem1337.github.io/

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Gulp

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap.

SASS

Создание Parallax эффекта

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Адаптация / внедрение плагинов.

Комментарии.

О работе:

Начинающий. В данный момент работаю в вэб-студии "The Big Sale" на удалённой основе. Рассмотрю любые предложения, так как мотивирован развиваться в этом направлении.

Skype: jekagrigorieff

E-mail: [email protected]

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