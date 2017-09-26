Верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery
Портфолио: https://glem1337.github.io/
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Gulp
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap.
- SASS
- Создание Parallax эффекта
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Комментарии.
Начинающий. В данный момент работаю в вэб-студии "The Big Sale" на удалённой основе. Рассмотрю любые предложения, так как мотивирован развиваться в этом направлении.
Skype: jekagrigorieff
E-mail: [email protected]
Mobile: +3800992104291
Портфолио
- Верстка бесплатного Psd-макета.145 просмотров
- Сайт Юридической компании Юрдис.147 просмотров
- Мой cайт портфолио на Wordpress138 просмотров
- Верстка на чистом Bootstrap.165 просмотров
- Адаптация Landing Page http://podbarabania.in.ua/156 просмотров
- Адаптивная верстка сайта автомастерской133 просмотра
- Адаптивная верстка образовательного Landing Page112 просмотров