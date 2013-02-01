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Иван Петров
glen
glen
58 лет
Россия
/
Ставрополь
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Илья Глебов
gigri
40 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
116 отзывов
(-2)
$50
10 баллов
11 лет назад
Мониторинг сайтов-афиш мероприятий. 2-я часть
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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