9 лет в продажах

лидерские качества

высокий уровень ответственности

знания в области бухгалтерии, 1С, эсф

ведение документации

коммуникабельность

продолжительная работа с разной возрастной аудиторией

последнее место работы:

ТБМ-Казахстан, офис-менеджер

обязанности: работа в сфере продвижения товаров для производства окон, дверей, стеклопакетов, мебели и лкм (b2b с замещением b2c), ежедневно выявляла выявляла потребности клиентов путем ведения переговоров по телефону и лично с первыми лицами малого и среднего бизнеса, вела деловые переписки, занималась планированием, работала в 1С, 1С:CRM, знаю основы бухгалтерского учета (замещение бухгалтера), сдавала инкассацию, составляла квартальные и годовые отчеты по филиалу, обучала новых сотрудников, участвовала в складском учете и инвентаризации, занималась логистикой