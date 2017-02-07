glinternik2008

Графический дизайнер
Выполняю заказы на разработку дизайна фирменного стиля, лого, упаковка, визитки, буклеты, книги, обработка фото, автомобильная графика, листовки, банеры, верстка многостраничных изданий
Образование высшее
ВУЗ:СПбГХПА им. А.Л. Штиглица '14
Факультет:Дизайна
Кафедра:Графический дизайн
Форма обучения:Дневное отделение
Прошла стажировку в Германии (OHM 1Technische Hochschule Nürnberg)
3 года дизайнер в компании Coffeeshop
Company
Ведущий дизайнер Indгstry of Beauty
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