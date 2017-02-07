glinternik2008

Анастасия glinternik2008

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Графический дизайнер

Выполняю заказы на разработку дизайна фирменного стиля, лого, упаковка, визитки, буклеты, книги, обработка фото, автомобильная графика, листовки, банеры, верстка многостраничных изданий

Образование высшее

ВУЗ:СПбГХПА им. А.Л. Штиглица '14

Факультет:Дизайна

Кафедра:Графический дизайн

Форма обучения:Дневное отделение

Прошла стажировку в Германии (OHM 1Technische Hochschule Nürnberg)

3 года дизайнер в компании Coffeeshop 

Company

Ведущий дизайнер Indгstry of Beauty