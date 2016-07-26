GLOBIMPORT Llc. занимается прямыми поставками на рынки СНГ и России китайской техники, например, вездеходы, квадроциклы, спецтехники, а так же оборудования, материалов и сырья напрямую от производителя. Налаженные связи с заводами-изготовителями позволяют нам проводить ценовую политику в интересах наших клиентов. Руководствуясь вашим желанием, мы поставим любую технику, оборудование, а также расходные материалы, сырье, или любой другой товар, с конкретными техническими характеристиками, если он производится в Китае. Необходимо отметить, что мы имеем дело исключительно с теми производителями, продукция которых сертифицирована соответствующими международными организациями, и хорошо зарекомендовала себя на российском и зарубежном рынках.
Ставшие традиционными прямые деловые связи с китайскими заводами-производителями, технологии производства которых соответствуют мировым стандартам, позволяют нашей Компании поставлять на российский рынок недорогую, но качественную и конкурентоспособную продукцию.
Компания «GLOBIMPORT» предлагает Вам деловое сотрудничество в области поставок на весь спектр предлагаемых Нами товаров и услуг:
Услуги компании:
- Поиск фабрик и предприятий КНР;
- Организация деловых переговоров и их ведения от лица заказчика;
- Получение информации о стоимости товара, утверждение цен;
- Посещение выбранного предприятия по желанию заказчика;
- Предоставление предварительной калькуляции стоимости заказанного товара, включая таможенные платежи и доставку до места назначения;
- Контроль количества и качества производимой продукции, контроль отгрузки;
- Выбор наиболее оптимальной логистической схемы , учитывая территориальное расположение заказчика;
- Отгрузка из любого порта, станции Китая с доставкой по всей территории России и СНГ любым видом транспорта.
Один из филиалов нашей компании расположен в приграничном с Китаем городе - Биробиджан, что позволяет нам максимально быстро и эффективно, осуществлять контроль таможенных оформлений и доставки Вашего товара.
Компания «GlOBIMPORT» предлагает широкий ассортимент оборудования, материалов и спецтехники, с которым вы можете ознакомиться просмотрев раздел каталог.
Помимо основных товаров, мы готовы поставть любой ассортимент под заказ !Для постоянных клиентов Компании предусмотрены выгодные скидки, бонусы, условия поставок и оплаты.
ПРИГЛАШАЕМ К ЭФФЕКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!