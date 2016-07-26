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GLOBIMPORT Llc. занимается прямыми поставками на рынки СНГ и России китайской техники, например, вездеходы, квадроциклы, спецтехники, а так же оборудования, материалов и сырья напрямую от производителя. Налаженные связи с заводами-изготовителями позволяют нам проводить ценовую политику в интересах наших клиентов. Руководствуясь вашим желанием, мы поставим любую технику, оборудование, а также расходные материалы, сырье, или любой другой товар, с конкретными техническими характеристиками, если он производится в Китае. Необходимо отметить, что мы имеем дело исключительно с теми производителями, продукция которых сертифицирована соответствующими международными организациями, и хорошо зарекомендовала себя на российском и зарубежном рынках.

Ставшие традиционными прямые деловые связи с китайскими заводами-производителями, технологии производства которых соответствуют мировым стандартам, позволяют нашей Компании поставлять на российский рынок недорогую, но качественную и конкурентоспособную продукцию.

Компания «GLOBIMPORT» предлагает Вам деловое сотрудничество в области поставок на весь спектр предлагаемых Нами товаров и услуг:

Услуги компании:

Поиск фабрик и предприятий КНР;

Организация деловых переговоров и их ведения от лица заказчика;

Получение информации о стоимости товара, утверждение цен;

Посещение выбранного предприятия по желанию заказчика;

Предоставление предварительной калькуляции стоимости заказанного товара, включая таможенные платежи и доставку до места назначения;

Контроль количества и качества производимой продукции, контроль отгрузки;

Выбор наиболее оптимальной логистической схемы , учитывая территориальное расположение заказчика;

Отгрузка из любого порта, станции Китая с доставкой по всей территории России и СНГ любым видом транспорта.

олее подробную информацию по тарификации наших услуг, вы можете почерпнуть из раздела стоимость услуг на нашем сайте.

Один из филиалов нашей компании расположен в приграничном с Китаем городе - Биробиджан, что позволяет нам максимально быстро и эффективно, осуществлять контроль таможенных оформлений и доставки Вашего товара.

Компания «GlOBIMPORT» предлагает широкий ассортимент оборудования, материалов и спецтехники, с которым вы можете ознакомиться просмотрев раздел каталог.

Помимо основных товаров, мы готовы поставть любой ассортимент под заказ !Для постоянных клиентов Компании предусмотрены выгодные скидки, бонусы, условия поставок и оплаты.

ПРИГЛАШАЕМ К ЭФФЕКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!