gloverrevolg

Alexey Gordashevsky gloverrevolggloverrevolg
Образование: высшее техническое и психологическое
Специализация: информационные ресурсы
Языки: русский и белорусский - свободно, английский - на хорошем уровне
- умение работать с информацией, систематизировать и четко передавать суть;
- ответственный подход. Берусь только за ту работу, в качестве и своевременности выполнения которой уверен;
- пунктуальность, грамотность, инициативность, глубокое осмысление в хорошем смысле слова.
Легко и с удовольствием пишу про области, относящиеся к моим хобби:
- путешествия и туризм;
- психология, психологические знания;
- фото, видеомонтаж;
- поиск, анализ и корректировка информации в сети INTERNET. Предоставление готового материала заказчику.
Готов учиться и глубоко вникать в самую разнообразную тематику.