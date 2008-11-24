gloverrevolg

Образование: высшее техническое и психологическое

Специализация: информационные ресурсы

Языки: русский и белорусский - свободно, английский - на хорошем уровне

- умение работать с информацией, систематизировать и четко передавать суть;

- ответственный подход. Берусь только за ту работу, в качестве и своевременности выполнения которой уверен;

- пунктуальность, грамотность, инициативность, глубокое осмысление в хорошем смысле слова.

Легко и с удовольствием пишу про области, относящиеся к моим хобби:

- путешествия и туризм;

- психология, психологические знания;

- фото, видеомонтаж;

- поиск, анализ и корректировка информации в сети INTERNET. Предоставление готового материала заказчику.

Готов учиться и глубоко вникать в самую разнообразную тематику.