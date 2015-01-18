glovit

Виталий glovit

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Консультация по Solidity

    Ищутся консультации по Solidity для разбора смарт-контрактов. Нужна помощь в понимании логики кода и разборе непонятных моментов. Консультации проводятся в онлайн формате с демонстрацией экрана. Предложите свою цену за 1 час консультации.

    SolidityБлокчейн
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Проект на вордпресс

    $1000

    Есть вордпресс + хороший качественный премиум-шаблон + плагин впrecall с дополнениями Есть готовое ТЗ для данной связки Нужно по ТЗ создать проект (в основном это программирование + внешний вид ...

    WordPress
    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Информационный портал на DLE

    Ищу разработчика для информационного портала на CMS DLE (разработка + сопровождение) ТЗ отправлю индивидуально, соответственно обсуждение этапов работы и их стоимости тоже индивидуально Отпишитесь, пожалуйста, кто очень хорошо знаком с данным ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подогнать код кнопок

    $3

    Привет. Я тут с сайтом мучусь, буду периодически к тебе обращаться за помощью... На данный момент нужно: На сайте invest-arena.com есть форма подписки с кнопками соц сетей Нужно: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поделиться в фейсбук, вконтакте, однокласниках (Сайт на WP)

    Есть сайт http://www.chudoblog.com. Есть кнопки "поделиться" Нужно, что бы посетитель при нажатии на кнопку "поделиться в фейсбук" (внутри новости) получал у себя на странице перепост содержаший: фото с прикрепленной ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тема Wordpress

    Функционал как здесь http://ofigenno.cc. Дизайн похож, но не на 100%. Прошу указывать стоимость и сроки выполнения...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Reliable_Friend
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Информационный портал на DLE
DLE
Все отлично. Сделали интересный проект. Буду рад продолжить сотрудничество
Работа выполнена быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Подогнать код кнопок
Все хорошо. Оплата моментально. Рекомендую! Будем работать ище.
Как всегда все на высшем уровне! Рекомендую!
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Тема Wordpress
WordPress
Рекомендую Виталия.Он приятный в общении заказчик,знает что хочет без дополнительных желаний за что только большой плюс.Оплату сделал вперед.Не каждый такое делает .Рекомендую!
Рекомендую!!! Виталий СУПЕР СПЕЦ!!! Спокойный, отзывчивый, учитывает пожелания клиента. Сотрудничество оставило только положительные эмоции! Буду обращаться к Виталию с другими проектами!
Ответный отзыв