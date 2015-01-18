Ищутся консультации по Solidity для разбора смарт-контрактов. Нужна помощь в понимании логики кода и разборе непонятных моментов. Консультации проводятся в онлайн формате с демонстрацией экрана. Предложите свою цену за 1 час консультации.
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
- $1000
Есть вордпресс + хороший качественный премиум-шаблон + плагин впrecall с дополнениями Есть готовое ТЗ для данной связки Нужно по ТЗ создать проект (в основном это программирование + внешний вид ...Веб-программирование29 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Персональный проект для Алексея Скубаева. Предварительно все согласовали в личной переписке.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу разработчика для информационного портала на CMS DLE (разработка + сопровождение) ТЗ отправлю индивидуально, соответственно обсуждение этапов работы и их стоимости тоже индивидуально Отпишитесь, пожалуйста, кто очень хорошо знаком с данным ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $3
Привет. Я тут с сайтом мучусь, буду периодически к тебе обращаться за помощью... На данный момент нужно: На сайте invest-arena.com есть форма подписки с кнопками соц сетей Нужно: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт http://www.chudoblog.com. Есть кнопки "поделиться" Нужно, что бы посетитель при нажатии на кнопку "поделиться в фейсбук" (внутри новости) получал у себя на странице перепост содержаший: фото с прикрепленной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Функционал как здесь http://ofigenno.cc. Дизайн похож, но не на 100%. Прошу указывать стоимость и сроки выполнения...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад