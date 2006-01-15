Попов Глеб Радиевич
Дата рождения: 17.03.1985 г. (20 полных лет)
Семейное положение: холост
Web-сайт: www.glprog.hut2.ru
E-mail: [email protected]
Icq: 281-081-608
Образование:
2001г. - 2006г. Кубанский Государственный Технологический Университет.
Специальность: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Квалификация: инженер-программист.
Опыт работы:
2004г. - по наст. время Армавирский механико-технологический институт.
Ведущий программист компьютерного центра.
- разработка и администрирование сайта www.amti.ru;
- установка, настройка и поддержка программного обеспечения;
- руководство группой программистов;
Приобрел практические навыки по программированию web-приложений, web-дизайну, управлению проектами.
- Разработана презентация г. Армавир для участия в Международном экономическом форуме 2004 года
- Полностью создан официальный сайт АМТИ www.amti.ru
- Разработан комплекс программных средств для служб института
2003г. ОАО РЖД «Армавирский электромеханический завод».
Программист.
- работа над созданием программного обеспечения для автоматического шлагбаума.
Разработана программа для обмена информацией между ПК и микроконтроллером через интерфейс RS-232.
Профессиональные навыки:
Языки программирования: Pascal, С++, PHP.
HTML-верстка: HTML, CSS
СУБД: MsSQL, MySQL, Intebase.
Проектирование: язык UML, среда Rational Rose, BPWin, ERWin.
Дополнительно: Уверенное знание английского языка. Знание Flash, PhotoShop
Личные качества: Аналитический склад ума, работоспособность, коммуникабельность, уверенность в себе, быстрое обучение.
Дата: 15.01.2006