Попов Глеб Радиевич

Дата рождения: 17.03.1985 г. (20 полных лет)

Семейное положение: холост

Web-сайт: www.glprog.hut2.ru

E-mail: [email protected]

Icq: 281-081-608

Образование:

2001г. - 2006г. Кубанский Государственный Технологический Университет.

Специальность: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.

Квалификация: инженер-программист.

Опыт работы:

2004г. - по наст. время Армавирский механико-технологический институт.

Ведущий программист компьютерного центра.

- разработка и администрирование сайта www.amti.ru;

- установка, настройка и поддержка программного обеспечения;

- руководство группой программистов;

Приобрел практические навыки по программированию web-приложений, web-дизайну, управлению проектами.

- Разработана презентация г. Армавир для участия в Международном экономическом форуме 2004 года

- Полностью создан официальный сайт АМТИ www.amti.ru

- Разработан комплекс программных средств для служб института

2003г. ОАО РЖД «Армавирский электромеханический завод».

Программист.

- работа над созданием программного обеспечения для автоматического шлагбаума.

Разработана программа для обмена информацией между ПК и микроконтроллером через интерфейс RS-232.

Профессиональные навыки:

Языки программирования: Pascal, С++, PHP.

HTML-верстка: HTML, CSS

СУБД: MsSQL, MySQL, Intebase.

Проектирование: язык UML, среда Rational Rose, BPWin, ERWin.

Дополнительно: Уверенное знание английского языка. Знание Flash, PhotoShop

Личные качества: Аналитический склад ума, работоспособность, коммуникабельность, уверенность в себе, быстрое обучение.

Дата: 15.01.2006