gluh_sonya

Меня зовут Софья, я СММ-менеджер и занимаюсь полной упаковкой и ведением профиля.
В мои услуги входит:
- Полная упаковка профиля
- Привлечение и работа с аудиторией
- Копирайтинг
- Прописывание контент плана
- Поиск блогеров на рекламу
- Разработку стратегии продвижения
SMM-консультация по вашему блогу:
Готовая презентация с разбором и предложениями для вашего аккаунта:
- разбор профиля
- анализ вашей ниши
- анализ ЦА, конкурентов
- детальное обсуждение ваших проблем/вопросов
- рекомендации ⠀
Упаковка профиля:
- аватар профиля
- шапка профиля
- создание иконок актуальных историй
- визуальное оформление, составление вашей ленты
Сторисмейкинг:
- Оформление актуальных
- Создание контент-плана сторис
- Оформление и монтаж сторис
- Подбор индивидуального стиля
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Ведение аккаунта «под ключ» включает в себя все вышеперечисленные услуги