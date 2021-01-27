gluh_sonya

SMM-специалист | Менеджер блогеров | Визуальный ассистент | Сторисмейкер

Меня зовут Софья, я СММ-менеджер и занимаюсь полной упаковкой и ведением профиля.

В мои услуги входит:

- Полная упаковка профиля

- Привлечение и работа с аудиторией

- Копирайтинг

- Прописывание контент плана

- Поиск блогеров на рекламу

- Разработку стратегии продвижения

SMM-консультация по вашему блогу:

Готовая презентация с разбором и предложениями для вашего аккаунта:

- разбор профиля

- анализ вашей ниши

- анализ ЦА, конкурентов

- детальное обсуждение ваших проблем/вопросов

- рекомендации ⠀

Упаковка профиля:

- аватар профиля

- шапка профиля

- создание иконок актуальных историй

- визуальное оформление, составление вашей ленты

Сторисмейкинг:

- Оформление актуальных

- Создание контент-плана сторис

- Оформление и монтаж сторис

- Подбор индивидуального стиля

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Ведение аккаунта «под ключ» включает в себя все вышеперечисленные услуги