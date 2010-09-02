C++, С++.NET, С#, ASP.NET, Javascript, Silverlight

Программирование C++(12 лет), С++.NET(3 года), С# (2года), ASP.NET, Silverlight 3/4

Intel OpenCV (распознавание изображений)

Microsoft SpeechAPI (синтез и распознавание речи)

3D и 2D лицевая анимация с привязкой к распознаванию и синтезу речи

3D векторная графика OpenGL, DirectX, Irrlight, Ogre, NeoAxis

WINAPI

Многопоточные приложения как в WINAPI так и в .NET

MSSQL Server в том числе и в ASP.NET

Trolltech Qt

Web: ASP.NET (C#), JavaScript, JQuery, Ajax, Silverlight (в т.ч. работа с 3D графикой с Kit3D, распознавание речи, синтез речи, лицевая анимация)

Математика: дифференциальное и интегральное исчисление, численные методы, математическая статистика, вариационное исчисление, распознавание образов, нейронные сети.

Опыт разработки программ для молекулярного моделирования и визуализации, сравнительного анализа молекулярного поля

Опыт работы с математическими и статистическими пакетами Maple, MATCAD, Mathematica, MATLAB, Statistica, SPSS

Опыт разработки программ для распознавания речи на основе нейросети

Опыт разработки программного обеспечения для лазерного интерферометра (анализ сдвига интерференционной картины на основе видео)

Опыт удаленной работы программиста 7 лет.