Создание сайтов на Wordpress.
Пишу на PHP 7 лет, 5 из них работаю с Wordpress. Под силу создать сайт любой сложности на этой CMS.
Валидная верстка HTML5, CSS3.
Владею JS, jQuery.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
CSSHTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$16
10 баллов
10 лет назад
PHP
Требовалось разработать скрипт счетчика бонуса для сайта. Андрей все сделал отлично. Качество работы на уровне. Соблюдение условий договорённостей. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Иван хорошо объяснил задачу, находтился на связи и отвечал на появляющие вопросы сразу. Оплату получил сразу же после выполнения задачи. Рекомендую!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $35от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга