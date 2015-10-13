glutaminefree

Андрей glutaminefree

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов на Wordpress.

Пишу на PHP 7 лет, 5 из них работаю с Wordpress. Под силу создать сайт любой сложности на этой CMS.

Валидная верстка HTML5, CSS3.

Владею JS, jQuery.

Отзывы заказчиков

oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Требуется спец с знаниям html/CSS на высоком уровне
CSSHTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
10 лет назад
Сделать скрипт аля рейтинг, плюс-минус по клику
PHP
Требовалось разработать скрипт счетчика бонуса для сайта. Андрей все сделал отлично. Качество работы на уровне. Соблюдение условий договорённостей. Мои рекомендации!
Иван хорошо объяснил задачу, находтился на связи и отвечал на появляющие вопросы сразу. Оплату получил сразу же после выполнения задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $35от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга