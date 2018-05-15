Требуется положительный отзыв о компании, занимающейся поставкой и монтажом систем вентиляции и кондиционирования. Отзыв должен быть длиной 300 знаков, оплата 250 руб после прохождения модерации. Учитывайте, что некоторые отзывы могут быть сняты Яндексом.
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Необходимо на сайт добавить раздел. Техническая библиотекасайт на вордпрессе. Наш сайт http://servis.glavent.ru Я понирую сам постоянно его наполнять инструкциями (инструкции будут в пдф) планируется инструкций (до 1000)Раздел должен быть оптимизирован под SeoСтруктура во вложении Как вариант- пример http:// ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
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Есть настроенные рекламные компании для двух проектов. achub.ru и servis.glavent.ru Необходимо сопровождение. Ведение, оптимизация . В Яндекс.Директ и Google.Adwords. Цель получение заявок и уменьшение стоимости. Регион Москва и Московская область. ...Контекстная реклама34 заявкиЗакрыт7 лет назад