glux35

Дмитрий glux35

 
48 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Отзывы на Яндекс картах

    Требуется положительный отзыв о компании, занимающейся поставкой и монтажом систем вентиляции и кондиционирования. Отзыв должен быть длиной 300 знаков, оплата 250 руб после прохождения модерации. Учитывайте, что некоторые отзывы могут быть сняты Яндексом.

    Наполнение сайтов47 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интересует комплексное продвижение нашего сайта glavent.ru

    Интересует комплексное продвижение нашего сайта glavent.ru  Как внутрення так и внешняя оптимизация (фразы во вложении)  но это не все есть еще соответствующий шлейф фраз  Сайт на Вордпрессе  Продвижение в Москве и ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    Необходимо на сайт добавить раздел. Техническая библиотекасайт на вордпрессе. Наш сайт http://servis.glavent.ru Я понирую сам  постоянно его наполнять инструкциями (инструкции будут в пдф) планируется инструкций (до  1000)Раздел должен быть оптимизирован под SeoСтруктура во вложении Как вариант- пример  http:// ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интересует комплексное продвижение нашего сайта glavent.ru

    Интересует комплексное продвижение нашего сайта glavent.ru     Как внутрення так и внешняя оптимизация  (фразы во вложении)      но это не все есть еще соответствующий шлейф фраз       Сайт на Вордпрессе     ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • КРАУНД-ССЫЛКИ

    Нужны крауд-ссылки со строительных форумов, с форумов жильцов московских жилых комплексов.   Крауд-ссылки должны быть на тематических форма. Не просто ссылка, но и порядка 500 знаков тематического текста. С прокаченного профиля, чтобы модератор не удалил. ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интересует комплексное продвижение нашего сайта glavent.ru

    Как внутрення так и внешняя оптимизация  (фразы во вложении)      но это не все есть еще соответствующий шлейф фраз    Сайт на Вордпрессе     Продвижение в Москве и Московской области     Область ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внутренняя SEO-оптимизации сайта

    Требуются услуги опытного исполнителя по внутренней SEO-оптимизации   Сайт glavent.ru. Тематика системы кондиционирования и вентиляции. продвигаемся в Москве и московской области   План   1. Работы по внутренним факторам:  - анализ сайта;  ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация рекламы в контексте по 2 сайтам

    Есть настроенные рекламные компании для двух проектов. achub.ru и servis.glavent.ru  Необходимо сопровождение. Ведение, оптимизация .    В Яндекс.Директ и Google.Adwords.  Цель получение заявок и уменьшение стоимости.  Регион Москва и Московская область.  ...

    Контекстная реклама34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад