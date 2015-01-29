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Специалист по Управлению проектами и проектному анализу (Сибирский Федеральный Университет).
Магистр политологии (Московский Университет)
Специалист по лицензированию и аккредитации образовательной деятельности.
Старший преподаватель. Дисциплины: Теория организации, Статистика.
Большой опыт работы с документами и большими объемами информации.
Готова на любую форму сотрудничества.
Люблю новые и интересные задачи.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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