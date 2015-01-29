glyunchetta

Галина glyunchetta

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дипломные,курсовые, копирайтинг, рерайтинг, администирование сайтов

Специалист по Управлению проектами и проектному анализу (Сибирский Федеральный Университет).

Магистр политологии (Московский Университет)

Специалист по лицензированию и аккредитации образовательной деятельности.

Старший преподаватель. Дисциплины: Теория организации, Статистика.  

Большой опыт работы с документами и большими объемами информации. 

Готова на любую форму сотрудничества. 

Люблю новые и интересные задачи.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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