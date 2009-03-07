Доктор технических наук, профессор, академик РАЕН.

Доктор технических наук, профессор, академик РАЕН. Преподает в вузах свыше 20 лет дисциплины Теоретические основы электротехники, Электроснабжение и Концепции современного естествознания. Является ведущим специалистом в области техноценологических методов оптимизации региональных электротехнических комплексов. Имеет наработки на уровне "ноу-хау" и успешные внедрения по проблемам энергосбережения и оптимального управления электропотреблением. Автор свыше 280 научных трудов, в т.ч. 5 монографий, учебника, 40 брошюр, 18 изобретений и 30 отчетов по НИР.