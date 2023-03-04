gnegold

Каріна gnegold

 
23 годаУкраина/Запорожье
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Працюю транскрібатором . Можу перекласти текст с Української мови на Російську та с Російської на Українську

СЛАВА УКРАЇНІ!

Доброго дня! Я можу с відео/аудіо зробити текст та перекласти с Української мови на Російську і с Російської на Українську. Я роблю все якісно і в часно. Можу взяти любе аудіо або відео.

Звязок зі мною:

Спілкуюся тільки в телеграмі

Нік==@Gnezdo17

Або тут в месенджеру

Запитання які можуть бути:

  • Яка ціна за одну хвилину?

    Ціну можем обговорити в дірект (особисті повідомлення)

  • Скільки хвилин тобі потрібно на 10 хвилине відео?

    Приблизно від 15 до 25 хвилин вистачить

  • Покажеш обличчя?

    Ніколи нікому в інтернеті своє обличчя не поазувала)

  • Як заплатити за твою роботу?

Звісно ж за допомогую картки

  • Давай я ти меня заплатиш а потім получиш більше сумму?

    Ні , дякую

  • В які дні працюєш?

Працюю кожен день

Робочі дні:

====================

З 17:00 до 23:00

====================

Вихідні:

З 12:00 до 23:00 (можу бути не в онлайн тому що не завжди беру с собою телефон)

==========================================================================

Якщо сподобалася моя анкета та є довіра до мене то пиши мені у телеграм:

@Gnezdo17