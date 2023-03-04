СЛАВА УКРАЇНІ!
Доброго дня! Я можу с відео/аудіо зробити текст та перекласти с Української мови на Російську і с Російської на Українську. Я роблю все якісно і в часно. Можу взяти любе аудіо або відео.
Звязок зі мною:
Спілкуюся тільки в телеграмі
Нік==@Gnezdo17
Або тут в месенджеру
Запитання які можуть бути:
Яка ціна за одну хвилину?
Ціну можем обговорити в дірект (особисті повідомлення)
Скільки хвилин тобі потрібно на 10 хвилине відео?
Приблизно від 15 до 25 хвилин вистачить
Покажеш обличчя?
Ніколи нікому в інтернеті своє обличчя не поазувала)
Як заплатити за твою роботу?
Звісно ж за допомогую картки
Давай я ти меня заплатиш а потім получиш більше сумму?
Ні , дякую
В які дні працюєш?
Працюю кожен день
Робочі дні:
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З 17:00 до 23:00
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Вихідні:
З 12:00 до 23:00 (можу бути не в онлайн тому що не завжди беру с собою телефон)
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