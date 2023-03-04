Працюю транскрібатором . Можу перекласти текст с Української мови на Російську та с Російської на Українську

СЛАВА УКРАЇНІ!

Доброго дня! Я можу с відео/аудіо зробити текст та перекласти с Української мови на Російську і с Російської на Українську. Я роблю все якісно і в часно. Можу взяти любе аудіо або відео.

Звязок зі мною:

Спілкуюся тільки в телеграмі

Нік==@Gnezdo17

Або тут в месенджеру

Запитання які можуть бути:

Яка ціна за одну хвилину? Ціну можем обговорити в дірект (особисті повідомлення)

Скільки хвилин тобі потрібно на 10 хвилине відео? Приблизно від 15 до 25 хвилин вистачить

Покажеш обличчя? Ніколи нікому в інтернеті своє обличчя не поазувала)

Як заплатити за твою роботу?

Звісно ж за допомогую картки

Давай я ти меня заплатиш а потім получиш більше сумму? Ні , дякую

В які дні працюєш?

Працюю кожен день

Робочі дні:

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З 17:00 до 23:00

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Вихідні:

З 12:00 до 23:00 (можу бути не в онлайн тому що не завжди беру с собою телефон)

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Якщо сподобалася моя анкета та є довіра до мене то пиши мені у телеграм:

@Gnezdo17