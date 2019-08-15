Дизайн | Иллюстрации
Мне 23 года. Несколько лет занимаюсь творчеством.
Имею высшее образование в области ИТ.
Занимаюсь веб-дизайном, полиграфией, обработкой фотографий.
В основном работаю в среде Photoshop, Figma.
Ответственен, всегда остаюсь на связи (в рабочее время).
Готов к творческим экспериментам.
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Портфолио
- Постер для танцевального шоу106 просмотров
- Дизайн сайта продакшн студии73 просмотра
- Логотип для танцевальной студии91 просмотр
Обработка фотографий
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