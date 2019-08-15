Дизайн | Иллюстрации

Мне 23 года. Несколько лет занимаюсь творчеством.

Имею высшее образование в области ИТ.

Занимаюсь веб-дизайном, полиграфией, обработкой фотографий.

В основном работаю в среде Photoshop, Figma.

Ответственен, всегда остаюсь на связи (в рабочее время).

Готов к творческим экспериментам.