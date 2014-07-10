gnomer23

Влад gnomer23

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Съемка фото/видео кухонной мебели (с выездом на локацию)

    $330

    Необходимо сделать фото/видео порядка 20 кухонных гарнитуров с выездом на локацию клиента (заказчики). Выезды в течение месяца. Вы берете свой смартфон (желательно iPhone 8 Plus, iPhone X) или же зеркальную камеру с широкоугольным объктивом и ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Цветокоррекция и кадрирование до 30 фото

    $25

    Необходимо сделать нетривиальную обработку набора (25-30 штук) однотипных фотографий с кухонными гарнитурами: отрегулировать контраст, освещенность и сделать простую цветокоррекцию + откадрировать фото (там, где это действительно требуется). Для взаимодействия (обмена фотографиями) используем Google Drive. Весь ...

    Photoshop
    Обработка фотографий80 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отзывы от лица клиентов

    $20

    Нужен опытный копирайтер, который будет на постоянной основе заниматься созданием качественных правдоподобных отзывов от лица клиентов компании (тематика - кухонная мебель). ПРЕДПОЧТЕНИЕ - людям с реальным опытом работы в компаниях по производству кухонной мебели. Требования: - наличие опыта ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад