Необходимо сделать фото/видео порядка 20 кухонных гарнитуров с выездом на локацию клиента (заказчики). Выезды в течение месяца. Вы берете свой смартфон (желательно iPhone 8 Plus, iPhone X) или же зеркальную камеру с широкоугольным объктивом и ...
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- $330Фотосъемка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Необходимо сделать нетривиальную обработку набора (25-30 штук) однотипных фотографий с кухонными гарнитурами: отрегулировать контраст, освещенность и сделать простую цветокоррекцию + откадрировать фото (там, где это действительно требуется). Для взаимодействия (обмена фотографиями) используем Google Drive. Весь ...Обработка фотографий80 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужен опытный копирайтер, который будет на постоянной основе заниматься созданием качественных правдоподобных отзывов от лица клиентов компании (тематика - кухонная мебель). ПРЕДПОЧТЕНИЕ - людям с реальным опытом работы в компаниях по производству кухонной мебели. Требования: - наличие опыта ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад