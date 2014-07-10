Необходимо сделать фото/видео порядка 20 кухонных гарнитуров с выездом на локацию клиента (заказчики). Выезды в течение месяца. Вы берете свой смартфон (желательно iPhone 8 Plus, iPhone X) или же зеркальную камеру с широкоугольным объктивом и ...