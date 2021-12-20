gobelen163

Журналист, Копирайтер, Сценарист и Гост Райтер.

Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Богдан и я рад предложить вам свои профессиональные услуги сценариста, рерайтера и копирайтера. Вы убедитесь в их

профессиональности, посмотрев мои работы.

Во – первых, в процессе нашего сотрудничества я всегда буду с вами на связи, чтобы внесение всех правок и любые другие вопросы решались как можно

оперативнее.

Во-вторых, ваше пожелание – моя обязанность. Я чутко отношусь к каждому клиенту, и с трепетом подхожу к выполнению ваших заданий, правкам и корректировкам

так, чтобы заказчик был удовлетворён в полной степени.

И в третьих, на выходе вы получаете качественный, здоровый продукт готовый к «употреблению» людьми и удовлетворению их духовных и интеллектуальных потребностей.