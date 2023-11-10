Рассылки telegram и whatsapp

Добрый день! Я специализируюсь на качественных рассылках в Telegram и WhatsApp, помогаю устанавливать связь с вашей аудиторией и увеличивать вовлеченность. Стратегически подхожу к каждой кампании, используя аналитические данные для целевой рассылки по вашей или сформированной мной базе пользователей.



Мои услуги включают:



Рассылка: Организую рассылку по вашей или сформированной мной базе.

Форматы контента: текст, изображение, аудио, видео.

Защита ссылок: Предотвращение блокировок через редиректы.

Креатив: Создание и утверждение креативов для рассылки.

Отчетность: Доставка, просмотры, клики.

Парсинг: Сбор базы данных пользователей для целевой рассылки.