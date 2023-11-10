Рассылки telegram и whatsapp
Добрый день! Я специализируюсь на качественных рассылках в Telegram и WhatsApp, помогаю устанавливать связь с вашей аудиторией и увеличивать вовлеченность. Стратегически подхожу к каждой кампании, используя аналитические данные для целевой рассылки по вашей или сформированной мной базе пользователей.
Мои услуги включают:
Рассылка: Организую рассылку по вашей или сформированной мной базе.
Форматы контента: текст, изображение, аудио, видео.
Защита ссылок: Предотвращение блокировок через редиректы.
Креатив: Создание и утверждение креативов для рассылки.
Отчетность: Доставка, просмотры, клики.
Парсинг: Сбор базы данных пользователей для целевой рассылки.
Я против войны в Украине!
Социальные сети (SMM и SMO)
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