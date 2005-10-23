ЗАЙЦЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
01.01.1968
НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ
ЗАКОНЧЕННОЕ --------ПЕД.УЧ-ЩЕ №9
КУРСЫ АРХИТЕКТУРЫ,ДИЗАЙНА И РЕСТАВРАЦИИ(ПАРИЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ)
В ДЕТСКИЕ ГОДЫ-ХУД.МАСТЕРСКАЯ ПРИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ(ИКОНОПИСЬ....)
Опыт работы :
1. "КЭРИН"
архитектор,дизайнер
прораб по отделке
(5 лет)
2. В.Ч.
программист
3.ИФК"СЭЛЛ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
4.КООП"НЕОН
ФИН.ДИРЕКТОР,
НАЧ.ШВЕЙКИ,
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ,
ОДЕЖДЫ,РЕСТАВРАТОР
АНТИКА
5.УЧИТЕЛЬ НАЧ.КЛ.
НАЧИНАЛА С ПОСЛЕДНЕГО
МЕСТА РАБОТЫ
Дополнительные сведения :ПК-более 50-ти прог.ВТЧ: ARCHICAD, 3D MAX, BRYCE, POSER, PHOTOSHOP, COREL, PHOTOIMPACT, PARTICLEILLUSION, GIF ANIMATOR, AMARA FLASH, NAMO WEBEDITOR, DREAMWEATHER, FRONT PAGE, WORD, POWER POINT, eMULE, INTERNET, CARRARA, VUE de SPRIT///////......
Портфолио( не придирайтесь к дизайну, пожалуйста,делала дочка, в 12 лет).
ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ-РЕЗЮМЕ
http://dazajceva1.narod.ru/pr2.html