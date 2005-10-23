goblin666

Анна Зайцева goblin666

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

ЗАЙЦЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

01.01.1968

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ

ЗАКОНЧЕННОЕ --------ПЕД.УЧ-ЩЕ №9

КУРСЫ АРХИТЕКТУРЫ,ДИЗАЙНА И РЕСТАВРАЦИИ(ПАРИЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ)

В ДЕТСКИЕ ГОДЫ-ХУД.МАСТЕРСКАЯ ПРИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ(ИКОНОПИСЬ....)

Опыт работы :

1. "КЭРИН"

архитектор,дизайнер

прораб по отделке

(5 лет)

2. В.Ч.

программист

3.ИФК"СЭЛЛ"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

4.КООП"НЕОН

ФИН.ДИРЕКТОР,

НАЧ.ШВЕЙКИ,

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ,

ОДЕЖДЫ,РЕСТАВРАТОР

АНТИКА

5.УЧИТЕЛЬ НАЧ.КЛ.

НАЧИНАЛА С ПОСЛЕДНЕГО

МЕСТА РАБОТЫ

Дополнительные сведения :ПК-более 50-ти прог.ВТЧ: ARCHICAD, 3D MAX, BRYCE, POSER, PHOTOSHOP, COREL, PHOTOIMPACT, PARTICLEILLUSION, GIF ANIMATOR, AMARA FLASH, NAMO WEBEDITOR, DREAMWEATHER, FRONT PAGE, WORD, POWER POINT, eMULE, INTERNET, CARRARA, VUE de SPRIT///////......

www.dazajceva1.narod.ru

Портфолио( не придирайтесь к дизайну, пожалуйста,делала дочка, в 12 лет).

ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ-РЕЗЮМЕ

http://dazajceva1.narod.ru/pr2.html

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