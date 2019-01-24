Моя цель - это успех !
Здравствуйте !
Я Веб-Дизайнер, каждый день поднимаюсь на ступень выше в сфере дизайна.
Создаю дизайн для сайтов, лендингов ( однастраничников ), сайтов визиток, копиративных сайтов, интерфейс для мобильных приложений и программ, иконки, арты.
В основ специализируюсь на дизайне сайтов.
Всегда в первую очередь ставлю качество исполнения работы !
Буду рад работать с Вами, и продолжать сотрудничество.
Спасибо что прочли !
Портфолио
- Сайт для барбершопа "BAR"35 просмотров
- Сайт для продажи квартир в ЖК70 просмотров