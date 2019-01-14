godjiberry

Оригинальный дизайн логотипов

Привет, меня зовут Дарья, приятно познакомиться. Я закончила университет на графического дизайнера и сейчас я работаю над моим портфолио. В первую очередь, я ценю своих клиентов и отношусь к ним как к друзьям. Сейчас я почти не беру денег за работу, мне важен ваш отзыв.Надеюсь, я смогу быть вам полезна.

Как я писала ранее, я училась в Академии Художеств в городе Санкт-Петербург, Россия.С отличием закончила факультет на графического дизайнера, дополнительно брала уроки по фотографии и реставрации

Спасибоза внимание!