Редактировании аудиофайлов любого уровня сложности.
Качественно, пунктуально и на взаимовыгодных
условиях сделаю для вас всё нижеследующее:
обработка исходных аудиозаписей, редактировании аудиофайлов любого уровня сложности,
нарезка и склейка ,удаление шумов, в том числе «ручная» чистка аудиозаписи,
звуковое оформление, создание шумовых эфектов и окружения,
подбор и наложение музыкального фона, сведение, мастеринг и т.п
Мои Cubase, Audition, саундкарта и ваш покорный слуга всегда к вашим услугам.
Готов к труду и обороне...
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