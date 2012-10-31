Редактировании аудиофайлов любого уровня сложности.

Качественно, пунктуально и на взаимовыгодных

условиях сделаю для вас всё нижеследующее:

обработка исходных аудиозаписей, редактировании аудиофайлов любого уровня сложности,

нарезка и склейка ,удаление шумов, в том числе «ручная» чистка аудиозаписи,

звуковое оформление, создание шумовых эфектов и окружения,

подбор и наложение музыкального фона, сведение, мастеринг и т.п

Мои Cubase, Audition, саундкарта и ваш покорный слуга всегда к вашим услугам.

Готов к труду и обороне...