Меня легко найти
(Россия)
Яндекс - запрос "продвижение сайтов в топ"
Google - запрос "гарантированное продвижение сайтов"
(Москва)
Яндекс - запрос "раскрутка сайтов"
Личный сайт - www.serprem.ru построен на бесплатном хостинге Blogger. Тем не менее, он занимает высокие позиции по конкурентным запросам.
Портфолио по запросу.
Внутренняя оптимизация - цена от 10.000 руб.
Cоставление семантического ядра
Разбор семантического ядра на полноту охвата.
Анализ семантического ядра на наличие пустых запросов.
Изучение запросов с высокой конверсией.
Поиск не целевых запросов в семантическом ядре сайта.
Сбор семантического ядра.
Кластеризация семантического ядра.
Составление ТЗ на написание текстов.
Внешняя оптимизация – цена от 10.000 руб.
Анализ параметрических характеристик сайта
Добавление сайта в каталоги (Яндекс, Dmoz)
Повышение видимости сайта
Наращивание ссылочной массы
Увеличение авторитетности сайта
Телефон: +7 950 866 88 33
Skype: deegwids