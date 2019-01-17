20 лет в СМИ. Журналистика, редактура, вёрстка, создание проекта "с нуля" и т.д.
В журналистике с 1997 года.
Опыт работы в СМИ любого направления (печать, телевидение, радио, интернет и пр.);
большой опыт работы в рекламной сфере – от подготовки имиджевых статей в издания любого формата и направления до создания аудио- и видеороликов профессионального уровня;
организация и участие в рекламных кампаниях (от продвижения товаров и услуг до выборов в Государственную Думу РФ);
дизайн и верстка рекламной и представительской продукции (визитки, буклеты, баннеры).
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