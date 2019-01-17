20 лет в СМИ. Журналистика, редактура, вёрстка, создание проекта "с нуля" и т.д.

В журналистике с 1997 года.

Опыт работы в СМИ любого направления (печать, телевидение, радио, интернет и пр.);

большой опыт работы в рекламной сфере – от подготовки имиджевых статей в издания любого формата и направления до создания аудио- и видеороликов профессионального уровня;

организация и участие в рекламных кампаниях (от продвижения товаров и услуг до выборов в Государственную Думу РФ);

дизайн и верстка рекламной и представительской продукции (визитки, буклеты, баннеры).