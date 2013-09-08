Верстка макетов, шаблонов сайтов, верстка под joomla! shop-script lego и др

Я занимаюсь версткой сайтов с готовых psd-файлов. Разрабатываю шаблоны под cms joomla! 2.5-3.0 с возможностью различных настроек через админку и прочим функционалом, верстаю шаблоны под систему электронной коммерции shop-script lego. Работаю также с cms частной разработки. Занимаюсь не только версткой, но и наполнением сайтов контентом, установкой различных плагинов, компонентов, модулей и их настройкой.

Портфолио:

http://dublin-pub.ru

http://castal.ru

http://kranov.net/

http://vinograd-nik.ru/

http://infoaudit.tmweb.ru/

Опыт работы - 2 года.

Стоимость моих услуг договорная, в пределах от 1500-7000руб. за проект.