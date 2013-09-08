Верстка макетов, шаблонов сайтов, верстка под joomla! shop-script lego и др
Я занимаюсь версткой сайтов с готовых psd-файлов. Разрабатываю шаблоны под cms joomla! 2.5-3.0 с возможностью различных настроек через админку и прочим функционалом, верстаю шаблоны под систему электронной коммерции shop-script lego. Работаю также с cms частной разработки. Занимаюсь не только версткой, но и наполнением сайтов контентом, установкой различных плагинов, компонентов, модулей и их настройкой.
Портфолио:
Опыт работы - 2 года.
Стоимость моих услуг договорная, в пределах от 1500-7000руб. за проект.
Действие аккаунта приостановлено!
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