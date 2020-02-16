goldenfoxy2020

PHP-разработчик, web мастер, верстальщик
Опыт работы:
1 год 7 месяцев, ОАО Аватум-М, Минск, Программист
Разработка (Front-end и Back-end) и поддержание сайтов на собственном mvc фреймворке компании.
Настройка Linux серверов.
Опыт работы:
7 месяцев, 7version Минск, верстальщик, web разработчик
Разработка сайтов на wordpress и битрикс, верстка и интеграция готовых макетов.
Поддержка сайта на битриксе, разработка компонентов под битрикс, редизайн,
настройка прав доступа. Имеется опыт создания сложных калькуляторов под
битрикс с использованием jquery и ajax.
Написание различных парсеров погоды, курсов валют и других json или csv данных.
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