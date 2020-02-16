goldenfoxy2020

PHP-разработчик, web мастер, верстальщик

Опыт работы:

1 год 7 месяцев, ОАО Аватум-М, Минск, Программист

Разработка (Front-end и Back-end) и поддержание сайтов на собственном mvc фреймворке компании.

Настройка Linux серверов.

Опыт работы:

7 месяцев, 7version Минск, верстальщик, web разработчик

Разработка сайтов на wordpress и битрикс, верстка и интеграция готовых макетов.

Поддержка сайта на битриксе, разработка компонентов под битрикс, редизайн,

настройка прав доступа. Имеется опыт создания сложных калькуляторов под

битрикс с использованием jquery и ajax.

Написание различных парсеров погоды, курсов валют и других json или csv данных.