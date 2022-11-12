Не тратьте время зря, обращайтесь к профессионалам!

Наш сайт

goldmodastudio.pro

Наши соцсети

instagram.com/goldmodastudio

Контакты:

[email protected]

[email protected]

0736349771 (моб/telegram/viber)

0996349771 (моб/telegram/viber)

0686349771 (моб/telegram)

GOLDMODASTUDIO production (G.M.S.P.) - это команда молодых и амбициозных профессионалов. Мы объединены единой целью – производить уникальный мультимедийный контент и стать одной из ведущих студий продакшн. GMSP продакшн занимается изготовлением рекламных роликов, телевизионных материалов, а также проводит тематические фотосессии. Наше агентство оказывает услуги по организации мероприятий любого формата. Мы разрабатываем новые креативные идеи и осуществляем смелые решения. Наши сотрудники - опытные специалисты в сфере Кино-телеискусства. Имеют значительный опыт работы в event сфере и media. Команда активно принимает участие в реализации проектов как в Украине, так и за рубежом. Одна из главных задач студии: качественно выполненная работа и радостные отзывы наших клиентов! GMSP – это многофункциональный инструмент для продвижения Вашего бизнеса...