Информация: Вышло шесть моих книг:

В любви, как на Vойне, все средства хороши:

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3752249/

CRAZY. Бизнес на крови и костях человеческих:

http://www.moscowbooks.ru/book.asp?id=397974

Королевы скотского гламура:

http://www.moscowbooks.ru/book.asp?id=397336

Оргазм за миллион, или деньги не пахнут!

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3839468/

Тусовка (на украинском языке, написана в соавторстве)

http://www.greenpes.com/books/

"Зі сторінок" (на украинском языке)

http://www.greenpes.com/authors/?author=124

Публикации:

«Интересная газета» (Украина, Киев),

Газета «Молодая гвардия»,

Газета «Дела семейные», московский Интернет-журнал Невестушка (http://nevestushka.ru),

Московский Интернет-журнал Шпилька.ру (http://shpilka.ru/).

Московский молодёжный журнал Пульс (ноябрь 2001 года).

Российский фантастический журнал Шалтай-болтай: http://www.shaltay-boltay.net/.

Повесть «Большая игра» (вышла в февральском номере 2006 г.).

Повесть «Властелины дорог» (июль 2007 г.)

Рассказ "Пансион господина Дракулы", декабрь 2009 г.

Фантастический журнал «Порог» (г. Кировоград). http://www.rusf.ru/fc/per0210.htm

Фантастическая газета «Мир наизнанку» (Ростов-на-Дону). http://www.rusf.ru/fc/per0206.htm

Восемь статьей в Интернет-газете: gazeta.ua (К сожалению, больше не существует).

Фантастический журнал (Киев) «Планета знань» (мистический рассказ «Кукла»).

Женский журнал Spicy. № 11, ноябрь 2006 г, а также февраль 2006 г.

Альманах Нова проза, Лялька, Штучний місяць.

"Планета Легенд" 2008, № 3, рассказ "Осколки красоты". Рассказ "Феминистка и шовинист", Любовь и соперничество в духе американских комедий.

Планета Легенд 2008, №1 (17). Ироническое эссе "Признание работоголика", написано в соавторстве с Оксаной Белецкой, Планета Легенд 2008, №1 (17). Рассказ "Звёздная мамочка", Планета Легенд 2008, №2 (18).

Рассказ "Чужое восприятие" Планета Легенд 2008, №2 (18). Рассказ "Золотая девушка" Планета Легенд 2008, №3 (19). Рассказ-фэнтази "Любовная стрела", Планета Легенд 2005, №1-2 (5-6).

Аудиокнига "Тёмные аллеи"

http://www.fantlab.ru/edition39872, в которой озвучено два мои рассказа: "Зачем ты сделал это со мной?", "По следам Мастера".

Озвучен мой рассказ "Фигурка твоей судьбы" в рамках аудио-проекта "Южная Пристань":

http://community.livejournal.com/lit_project/15775.html

Фантастический рассказ "Испытание" был опубликован в онлайн-журнале "1,5 парсека" (6 номер, 2011 год).

Мистически-сюрреалистический рассказ "Холодные мечтания" опубликован в ШБ 3(52) 2011.

Сотрудничество с московским журналом «Радиус города» (Несколько статей для журнала).

И многие другие публикации.

Конкурсы:

Шорт-лист литературного конкурса "Facultet 2008" в номинации "Крупная проза".

Получила почетную грамоту за 2-ге место в литературном конкурсе Киевского национального экономического университета

«Фантазии, реалии, иллюзии» (Номинация: самый лучший рассказ на русском языке) в 2002 году за рассказ, написанный в соавторстве с Ларисой Ротных.

Сертификаты:

Сертифікат о закінченні Дистанційного курсу медіа права. Видан Українським Інститутом Медіа Права.

Сертифікат учасниці Всеукраїнської програми з гендерної просвіти для редакторів ЗМІ, журналістів, співробітників інформаційних та рекламних агенцій (3-4 грудня 2009 р. Харків)

Работа журналистом в студии копирайтинга и рерайта:

http://www.web-content.com.ua/studio.html

Сотрудничество с женским Интернет-журналом "Невестушка"

http://www.nevestushka.ru/autors.htm

Год работы в Министерстве труда и социальной политики Украины (главный специалист). Пресс-служба.

Сотрудничество с московским журналом «Радиус города» (написание статей для журнала).

Опыт работы контент редактора (верстка). Длительный опыт работы модератором на форумах.

Опыт написания книги под заказ про ЮАР (в приключенческо-авантюрном стиле).

Описание разделов двух сайтов интим-тематики: http://stripshop.ru

http://shirley.ru