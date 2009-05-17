goldnina

Нина Дьяченко goldnina

 
44 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Информация: Вышло шесть моих книг:

В любви, как на Vойне, все средства хороши:

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3752249/

CRAZY. Бизнес на крови и костях человеческих:

http://www.moscowbooks.ru/book.asp?id=397974

Королевы скотского гламура:

http://www.moscowbooks.ru/book.asp?id=397336

Оргазм за миллион, или деньги не пахнут!

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3839468/

Тусовка (на украинском языке, написана в соавторстве)

http://www.greenpes.com/books/

"Зі сторінок" (на украинском языке)

http://www.greenpes.com/authors/?author=124

Публикации:

«Интересная газета» (Украина, Киев),

Газета «Молодая гвардия»,

Газета «Дела семейные», московский Интернет-журнал Невестушка (http://nevestushka.ru),

Московский Интернет-журнал Шпилька.ру (http://shpilka.ru/).

Московский молодёжный журнал Пульс (ноябрь 2001 года).

Российский фантастический журнал Шалтай-болтай: http://www.shaltay-boltay.net/.

Повесть «Большая игра» (вышла в февральском номере 2006 г.).

Повесть «Властелины дорог» (июль 2007 г.)

Рассказ "Пансион господина Дракулы", декабрь 2009 г.

Фантастический журнал «Порог» (г. Кировоград). http://www.rusf.ru/fc/per0210.htm

Фантастическая газета «Мир наизнанку» (Ростов-на-Дону). http://www.rusf.ru/fc/per0206.htm

Восемь статьей в Интернет-газете: gazeta.ua (К сожалению, больше не существует).

Фантастический журнал (Киев) «Планета знань» (мистический рассказ «Кукла»).

Женский журнал Spicy. № 11, ноябрь 2006 г, а также февраль 2006 г.

Альманах Нова проза, Лялька, Штучний місяць.

"Планета Легенд" 2008, № 3, рассказ "Осколки красоты". Рассказ "Феминистка и шовинист", Любовь и соперничество в духе американских комедий.

Планета Легенд 2008, №1 (17). Ироническое эссе "Признание работоголика", написано в соавторстве с Оксаной Белецкой, Планета Легенд 2008, №1 (17). Рассказ "Звёздная мамочка", Планета Легенд 2008, №2 (18).

Рассказ "Чужое восприятие" Планета Легенд 2008, №2 (18). Рассказ "Золотая девушка" Планета Легенд 2008, №3 (19). Рассказ-фэнтази "Любовная стрела", Планета Легенд 2005, №1-2 (5-6).

Аудиокнига "Тёмные аллеи"

http://www.fantlab.ru/edition39872, в которой озвучено два мои рассказа: "Зачем ты сделал это со мной?", "По следам Мастера".

Озвучен мой рассказ "Фигурка твоей судьбы" в рамках аудио-проекта "Южная Пристань":

http://community.livejournal.com/lit_project/15775.html

Фантастический рассказ "Испытание" был опубликован в онлайн-журнале "1,5 парсека" (6 номер, 2011 год).

Мистически-сюрреалистический рассказ "Холодные мечтания" опубликован в ШБ 3(52) 2011.

Сотрудничество с московским журналом «Радиус города» (Несколько статей для журнала).

И многие другие публикации.

Конкурсы:

Шорт-лист литературного конкурса "Facultet 2008" в номинации "Крупная проза".

Получила почетную грамоту за 2-ге место в литературном конкурсе Киевского национального экономического университета

«Фантазии, реалии, иллюзии» (Номинация: самый лучший рассказ на русском языке) в 2002 году за рассказ, написанный в соавторстве с Ларисой Ротных.

Сертификаты:

Сертифікат о закінченні Дистанційного курсу медіа права. Видан Українським Інститутом Медіа Права.

Сертифікат учасниці Всеукраїнської програми з гендерної просвіти для редакторів ЗМІ, журналістів, співробітників інформаційних та рекламних агенцій (3-4 грудня 2009 р. Харків)

Работа журналистом в студии копирайтинга и рерайта:

http://www.web-content.com.ua/studio.html

Сотрудничество с женским Интернет-журналом "Невестушка"

http://www.nevestushka.ru/autors.htm

Год работы в Министерстве труда и социальной политики Украины (главный специалист). Пресс-служба.

Сотрудничество с московским журналом «Радиус города» (написание статей для журнала).

Опыт работы контент редактора (верстка). Длительный опыт работы модератором на форумах.

Опыт написания книги под заказ про ЮАР (в приключенческо-авантюрном стиле).

Описание разделов двух сайтов интим-тематики: http://stripshop.ru

http://shirley.ru

Написание статейHTML
Отзывы заказчиков
Aoll
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$53
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форума
Поставленная задача выполнена чётко, очень профессионально, был приятно удивлён очень высоким уровнем работы.
Интересная, чётко поставленная задача, которую было приятно сделать. Получила от выполнения заказа удовольствие. Отличный заказчик.
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