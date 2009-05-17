Информация: Вышло шесть моих книг:
В любви, как на Vойне, все средства хороши:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3752249/
CRAZY. Бизнес на крови и костях человеческих:
http://www.moscowbooks.ru/book.asp?id=397974
Королевы скотского гламура:
http://www.moscowbooks.ru/book.asp?id=397336
Оргазм за миллион, или деньги не пахнут!
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3839468/
Тусовка (на украинском языке, написана в соавторстве)
http://www.greenpes.com/books/
"Зі сторінок" (на украинском языке)
http://www.greenpes.com/authors/?author=124
Публикации:
«Интересная газета» (Украина, Киев),
Газета «Молодая гвардия»,
Газета «Дела семейные», московский Интернет-журнал Невестушка (http://nevestushka.ru),
Московский Интернет-журнал Шпилька.ру (http://shpilka.ru/).
Московский молодёжный журнал Пульс (ноябрь 2001 года).
Российский фантастический журнал Шалтай-болтай: http://www.shaltay-boltay.net/.
Повесть «Большая игра» (вышла в февральском номере 2006 г.).
Повесть «Властелины дорог» (июль 2007 г.)
Рассказ "Пансион господина Дракулы", декабрь 2009 г.
Фантастический журнал «Порог» (г. Кировоград). http://www.rusf.ru/fc/per0210.htm
Фантастическая газета «Мир наизнанку» (Ростов-на-Дону). http://www.rusf.ru/fc/per0206.htm
Восемь статьей в Интернет-газете: gazeta.ua (К сожалению, больше не существует).
Фантастический журнал (Киев) «Планета знань» (мистический рассказ «Кукла»).
Женский журнал Spicy. № 11, ноябрь 2006 г, а также февраль 2006 г.
Альманах Нова проза, Лялька, Штучний місяць.
"Планета Легенд" 2008, № 3, рассказ "Осколки красоты". Рассказ "Феминистка и шовинист", Любовь и соперничество в духе американских комедий.
Планета Легенд 2008, №1 (17). Ироническое эссе "Признание работоголика", написано в соавторстве с Оксаной Белецкой, Планета Легенд 2008, №1 (17). Рассказ "Звёздная мамочка", Планета Легенд 2008, №2 (18).
Рассказ "Чужое восприятие" Планета Легенд 2008, №2 (18). Рассказ "Золотая девушка" Планета Легенд 2008, №3 (19). Рассказ-фэнтази "Любовная стрела", Планета Легенд 2005, №1-2 (5-6).
Аудиокнига "Тёмные аллеи"
http://www.fantlab.ru/edition39872, в которой озвучено два мои рассказа: "Зачем ты сделал это со мной?", "По следам Мастера".
Озвучен мой рассказ "Фигурка твоей судьбы" в рамках аудио-проекта "Южная Пристань":
http://community.livejournal.com/lit_project/15775.html
Фантастический рассказ "Испытание" был опубликован в онлайн-журнале "1,5 парсека" (6 номер, 2011 год).
Мистически-сюрреалистический рассказ "Холодные мечтания" опубликован в ШБ 3(52) 2011.
Сотрудничество с московским журналом «Радиус города» (Несколько статей для журнала).
И многие другие публикации.
Конкурсы:
Шорт-лист литературного конкурса "Facultet 2008" в номинации "Крупная проза".
Получила почетную грамоту за 2-ге место в литературном конкурсе Киевского национального экономического университета
«Фантазии, реалии, иллюзии» (Номинация: самый лучший рассказ на русском языке) в 2002 году за рассказ, написанный в соавторстве с Ларисой Ротных.
Сертификаты:
Сертифікат о закінченні Дистанційного курсу медіа права. Видан Українським Інститутом Медіа Права.
Сертифікат учасниці Всеукраїнської програми з гендерної просвіти для редакторів ЗМІ, журналістів, співробітників інформаційних та рекламних агенцій (3-4 грудня 2009 р. Харків)
Работа журналистом в студии копирайтинга и рерайта:
http://www.web-content.com.ua/studio.html
Сотрудничество с женским Интернет-журналом "Невестушка"
http://www.nevestushka.ru/autors.htm
Год работы в Министерстве труда и социальной политики Украины (главный специалист). Пресс-служба.
Сотрудничество с московским журналом «Радиус города» (написание статей для журнала).
Опыт работы контент редактора (верстка). Длительный опыт работы модератором на форумах.
Опыт написания книги под заказ про ЮАР (в приключенческо-авантюрном стиле).
Описание разделов двух сайтов интим-тематики: http://stripshop.ru