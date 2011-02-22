goldretriver

Возможно, среди вас есть WEBмастеры. Возможно, вам нужны статьи или помощник для ведения сайта/блога/портала. Готов предложить свои услуги. Желательно на постоянной основе.
Что я умею?
- писать статьи (копирайт-рерайт, уникальность всегда 100%);
- оптимизировать эти статьи, имею понятие, что такое ключевики, перелинковка и т.д.;
- выкладывать эти статьи на сайт (знаю разные движки, особенно WP, а также неплохо знаком с HTML);
- подбор контента;
Не могу назвать себя профи или новичком, я просто делаю, делаю качественно по всем требованиям заказчика.
Если кого заинтересует, в личной беседе покажу свои работы. Я ценю своё время, поэтому предлагайте «адекватные» цены, а рабов можно нанять на любой текстовой бирже.
Связаться любыми способами:
ICQ: 469644126
Skype: Sergei70Rus
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