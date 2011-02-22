Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, контентом отлично знаком с SEO

Возможно, среди вас есть WEBмастеры. Возможно, вам нужны статьи или помощник для ведения сайта/блога/портала. Готов предложить свои услуги. Желательно на постоянной основе.

Что я умею?

- писать статьи (копирайт-рерайт, уникальность всегда 100%);

- оптимизировать эти статьи, имею понятие, что такое ключевики, перелинковка и т.д.;

- выкладывать эти статьи на сайт (знаю разные движки, особенно WP, а также неплохо знаком с HTML);

- подбор контента;

Не могу назвать себя профи или новичком, я просто делаю, делаю качественно по всем требованиям заказчика.

Если кого заинтересует, в личной беседе покажу свои работы. Я ценю своё время, поэтому предлагайте «адекватные» цены, а рабов можно нанять на любой текстовой бирже.

Связаться любыми способами:

ICQ: 469644126

Skype: Sergei70Rus

Примеры работ в портфолио на http://www.free-lance.ru/users/goldretriver