goldwinale

Верстка / Разработка сайтов, лендинго
Здравствуйте!
Я анимаюсь версткой многостраничных, корпоративных сайтов, лендингов, сайтов-визиток.
В своей работе использую HTML5, CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap 4, Flex, Grid, Git, Gulp, JavaScript, jQuery и WordPress.
Работаю с дизайн-макетами Figma, PSD, Adobe XD и пр.
Руководствуюсь правилами:
- Адаптивность, функциональность сайта
- Аккуратный и валидный код (использую БЭМ-методологию)
- Тестирование и проверка на ошибки
Уважаю свое время и время клиента. Всегда дружелюбна и спокойна. Готова к взаимовыгодному и здоровому сотрудничеству :)
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