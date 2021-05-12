goldwinale

Верстка / Разработка сайтов, лендинго

Здравствуйте!

Я анимаюсь версткой многостраничных, корпоративных сайтов, лендингов, сайтов-визиток.

В своей работе использую HTML5, CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap 4, Flex, Grid, Git, Gulp, JavaScript, jQuery и WordPress.

Работаю с дизайн-макетами Figma, PSD, Adobe XD и пр.

Руководствуюсь правилами:

- Адаптивность, функциональность сайта

- Аккуратный и валидный код (использую БЭМ-методологию)

- Тестирование и проверка на ошибки

Уважаю свое время и время клиента. Всегда дружелюбна и спокойна. Готова к взаимовыгодному и здоровому сотрудничеству :)