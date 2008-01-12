Разработка программного обеспечения, удаленное сотрудничество.
Высокий уровень знаний:
Python,
JavaScript
PHP, HTML, CSS, DOM
Опыт использования:
Zope, Apache
MySQL, PostgreSQL
// Готов рассмотреть ваше тестовое задание. //
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ДЕТАЛИ
место проживания: Челябинская область
email gold-golem AT list DOT ru
Высшее техническое образование получил в МИФИ (отделение 6).
Кафедра: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Специальность: инженер-системотехник.
Знание ОС Linux на уровне администратора системы.
Знание технологий:
-- Python, PHP, JavaScript, HTML, CSS, DOM
-- Zope, Apache
-- MySQL, PostgreSQL
-- ООП
Cвободное чтение технической документации на английском языке.
Профессиональные интересы - разработка различного ПО.
с 2001 по настоящий момент - работа инженером-программистом на гос. предприятии.
Участие в проектах по разработке ПО для предприятия.
2006
Занимался разработкой web-приложений и сайтов на заказ (php/MySql/JavaScript)
один из примеров моей работы в сети - сайт www.infovigour.co.nz(программирование полнолстью)
в 2005-2006
Разработал пользовательский интерфейс для управления и мониторинга сторонней системы.
(использование PHP/CGI/JavaScript/CSS)
Создание веб-сервиса внутреннй сети предприятия на базе CMS Drupal
(лента новостей, документы по рубрикам, русская/английская версии сайта,поиск по сайту,статистика использования web-сервиса)
(Apache/PHP/Mysql)
с 2004
сетевое программирование (Python, sockets)
Принимал участие в проекте "Параллельная файловая система" (проект разрабатывается внутри предприятия)
Разработал GUI на базе web-сервера Zope (управления/мониторинг параллельной файловой системой)
с 2001
Разработка различного программного обеспечения:
разбор и анализ текстов, сетевое программирование;
графический интерфейс, построение графиков,
(используя Python, Pyro, Tcl/Tk, GTK)
1996-2001
Учеба в институте МИФИ (отделение 6)
Практика и дипломный проект на предприятии