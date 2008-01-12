Разработка программного обеспечения, удаленное сотрудничество.

Высокий уровень знаний:

Python,

JavaScript

PHP, HTML, CSS, DOM

Опыт использования:

Zope, Apache

MySQL, PostgreSQL

// Готов рассмотреть ваше тестовое задание. //

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ДЕТАЛИ

место проживания: Челябинская область

email gold-golem AT list DOT ru

Высшее техническое образование получил в МИФИ (отделение 6).

Кафедра: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.

Специальность: инженер-системотехник.

Знание ОС Linux на уровне администратора системы.

Знание технологий:

-- Python, PHP, JavaScript, HTML, CSS, DOM

-- Zope, Apache

-- MySQL, PostgreSQL

-- ООП

Cвободное чтение технической документации на английском языке.

Профессиональные интересы - разработка различного ПО.

с 2001 по настоящий момент - работа инженером-программистом на гос. предприятии.

Участие в проектах по разработке ПО для предприятия.

2006

Занимался разработкой web-приложений и сайтов на заказ (php/MySql/JavaScript)

один из примеров моей работы в сети - сайт www.infovigour.co.nz(программирование полнолстью)

в 2005-2006

Разработал пользовательский интерфейс для управления и мониторинга сторонней системы.

(использование PHP/CGI/JavaScript/CSS)

Создание веб-сервиса внутреннй сети предприятия на базе CMS Drupal

(лента новостей, документы по рубрикам, русская/английская версии сайта,поиск по сайту,статистика использования web-сервиса)

(Apache/PHP/Mysql)

с 2004

сетевое программирование (Python, sockets)

Принимал участие в проекте "Параллельная файловая система" (проект разрабатывается внутри предприятия)

Разработал GUI на базе web-сервера Zope (управления/мониторинг параллельной файловой системой)

с 2001

Разработка различного программного обеспечения:

разбор и анализ текстов, сетевое программирование;

графический интерфейс, построение графиков,

(используя Python, Pyro, Tcl/Tk, GTK)

1996-2001

Учеба в институте МИФИ (отделение 6)

Практика и дипломный проект на предприятии