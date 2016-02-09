golikovruslan5

Руслан Андреевич Голиков
- 2010-2014 закончил "Донбасскую Национальную Академию Строительства и Архитектуры", Строительный Факультет.
- Участвовал в научных трудах, выступал на научной конференции в НИУ МГСУ.
- Дополнительно закончил курсы английского языка Elementary, продолжаю повышать уровень знаний.
- Профессиональные навыки:
- Отличное знание AutoCad,
- хорошее владение Illustrator, PhotoShop, есть навыки в 3dMAX,
- знание СНИП, ДБН, ГОСТ и других законодательных и нормативных документов,
- умение читать архитектурно-строительные, топографические чертежи, чертежи строительных изделий.
- Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи,
- составление концепций рекламных кампаний, сценариев к рекламным видео, написание статей в журналы,
- знание риторики, психологии, семантики, педагогики,
- быстрый поиск и анализ информации, грамотный язык, легкий и понятный стиль, русский, украинский – профессионально; английский - быстро читаю, связно говорю, быстро печатаю.