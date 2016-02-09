golikovruslan5

Руслан golikovruslan5

 
30 летУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Руслан Андреевич Голиков

  • 2010-2014 закончил "Донбасскую Национальную Академию Строительства и Архитектуры", Строительный Факультет.
  • Участвовал в научных трудах, выступал на научной конференции в НИУ МГСУ.
  • Дополнительно закончил курсы английского языка Elementary, продолжаю повышать уровень знаний.
  • Профессиональные навыки:
  • Отличное знание AutoCad,
  • хорошее владение Illustrator, PhotoShop, есть навыки в 3dMAX,
  • знание СНИП, ДБН, ГОСТ и других законодательных и нормативных документов,
  • умение читать архитектурно-строительные, топографические чертежи, чертежи строительных изделий.
5. Профессиональные навыки: 

  • Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи,
  • составление концепций рекламных кампаний, сценариев к рекламным видео, написание статей в журналы,
  • знание риторики, психологии, семантики, педагогики,
  • быстрый поиск и анализ информации, грамотный язык, легкий и понятный стиль, русский, украинский – профессионально; английский - быстро читаю, связно говорю, быстро печатаю.
6. Увлечения: наука, пишу свои книги, играю на музыкальных инструментах, занимаюсь танцами, пишу свадебные и праздничные сценарии.
Написание статейAutoCADIllustrator3ds MaxPhotoshopРекламная кампания