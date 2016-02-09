golikovruslan5

Руслан Андреевич Голиков

2010-2014 закончил "Донбасскую Национальную Академию Строительства и Архитектуры", Строительный Факультет.

Участвовал в научных трудах, выступал на научной конференции в НИУ МГСУ.

Дополнительно закончил курсы английского языка Elementary, продолжаю повышать уровень знаний.

Профессиональные навыки:

Отличное знание AutoCad,

хорошее владение Illustrator, PhotoShop, есть навыки в 3dMAX,

знание СНИП, ДБН, ГОСТ и других законодательных и нормативных документов,

умение читать архитектурно-строительные, топографические чертежи, чертежи строительных изделий.

5. Профессиональные навыки:

Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи,

составление концепций рекламных кампаний, сценариев к рекламным видео, написание статей в журналы,

знание риторики, психологии, семантики, педагогики,

быстрый поиск и анализ информации, грамотный язык, легкий и понятный стиль, русский, украинский – профессионально; английский - быстро читаю, связно говорю, быстро печатаю.

6. Увлечения: наука, пишу свои книги, играю на музыкальных инструментах, занимаюсь танцами, пишу свадебные и праздничные сценарии.