golinejj

Виталий golinejj

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов.

Разработка сайтов.

- интернет магазин,

- информационный сайт,

- бизнес сайт,

- портфолио,

- сайт визитка,

- блог,

- Landing page ( целевая страница ),

- И самые различные направления.

Создаю экономически-успешные сайты.

Уникальный дизайн.

Адаптивная верстка под различные разрешения экрана вашего девайса.

Ре - дизайн.

Доработка и правка ваших сайтов.

Интеграции проектов в CMS.

Написание парсеров разной сложности.

Так же php, html,css, javascript, jquery, bootstrap.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Умение добиваться нужного результата, целеустремленный, организованный.

На связи 16 часов 7 дней в неделю.

Составление детального технического задание ( ТЗ ), при необходимости.

P. S. За отзывами не гоняюсь.

Тестирование сайтов
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1566
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2327
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#3919