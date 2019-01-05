Разработка сайтов.
Разработка сайтов.
- интернет магазин,
- информационный сайт,
- бизнес сайт,
- портфолио,
- сайт визитка,
- блог,
- Landing page ( целевая страница ),
- И самые различные направления.
Создаю экономически-успешные сайты.
Уникальный дизайн.
Адаптивная верстка под различные разрешения экрана вашего девайса.
Ре - дизайн.
Доработка и правка ваших сайтов.
Интеграции проектов в CMS.
Написание парсеров разной сложности.
Так же php, html,css, javascript, jquery, bootstrap.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Умение добиваться нужного результата, целеустремленный, организованный.
На связи 16 часов 7 дней в неделю.
Составление детального технического задание ( ТЗ ), при необходимости.
P. S. За отзывами не гоняюсь.
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1566
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2327
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#3919