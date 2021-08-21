golkatrina31

Корректор (учитель по образованию и опыту)

Имею высшее филологическое образование по специальности "Русский язык и литературы".

Опыт работы учителем русского языка и литературы более 3-х лет. Опыт работы преподавателем русского языка и литературы в техникуме более 2-х лет.

Опыт работы корректором в газете, помощь в вычитке и верстке - 1 год.

Опыт работы корректором в информационном центре, проверка официальных документов согласно нормативам - 1 год.

Интересна сфера копирайтинга, готова попробовать в ней, так как обладаю широким кругозором, высоким уровнем грамотности, начитанностью.