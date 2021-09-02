golmont_smm

Smm-специалист

Здравствуйте!

Я Smm-специалист. По высшему образованию менеджер по туризму, маркетинг изучала в этой сфере. В Smm пошла так как считаю, что каждому бизнесу нужен профиль в Инстаграм, но чтобы выделяться он должен быть качественным, красивым и интересным.

Я обладаю всеми знаниями в этой сфере. Могу упаковать профиль, разработать smm-стратегию, оживить страничку, знаю как повысить лояльность, охват и уровень вовлечённости подписчиков. Могу составить визуал исходя из ваших ценностей, показать вашу личность в профиле. Умею работать во всем популярных приложениях, знаю все механики и алгоритмы соц. сетей.

Работаю на результат, так как имею личную заинтересованность в этой.

Освобожу вас от рутинной работы, чтобы вы смогли заниматься другими аспектами вашего бизнеса.

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