golodnenko_ev

Евгений Голодненко golodnenko_evgolodnenko_ev
26 летРоссия/Владивосток
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Консалтинг по правовым вопросам.
- Договорная работа как для физических лиц, так и для юридических.
- Составление процессуальных документов (исковые заявления, отзывы, ходатайства).
- Претензионная работа.
- Устные и письменные консультации.
Услуги для бизнеса:
- Консультации (устные, письменные);
- Договорная работа;
- Внесение изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ;
- Проверка контрагента (Due Diligence).
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