golodnenko_ev

Консалтинг по правовым вопросам.

- Договорная работа как для физических лиц, так и для юридических.

- Составление процессуальных документов (исковые заявления, отзывы, ходатайства).

- Претензионная работа.

- Устные и письменные консультации.

Услуги для бизнеса:

- Консультации (устные, письменные);

- Договорная работа;

- Внесение изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ;

- Проверка контрагента (Due Diligence).