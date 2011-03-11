Юридические услуги
Не смотря на то, что в интернете недавно, вот уже 10 лет мы оказываем услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению организаций. Наши специалисты в курсе изменений, происходящих в законодательстве, что очень актуально в условиях нашего времени. Вы можете быть полностью уверены в качестве наших услуг, мы ценим Ваше время!
Полный спектр услуг по регистрации юридических лиц различных организационно-правовых форм, а так же индивидуальных предпринимателей.
Перерегистрация фирм, Регистрация исправлений ошибок.
Внесение изменений в учредительные документы. Ликвидация, реорганизация фирм.
Юридическое сопровождение деятельности компании.
Помощь при вступлении в СРО строителей и проектировщиков.
Юридические адреса от собственников.
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Юридические услуги
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