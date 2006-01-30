golovankateryna

Катя Головань golovankateryna

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ЗРОБЛЮ З ВАШОГО БРЕНДУ ЗОЛОТИЙ ГОРІШОК :)

Моя мета – надати кращу послугу на ринку!

Працюючи зі мною ви заощаджуєте:

  • Гроші. Якісно розробляю макет постів для вашого бренду/акаунту, що суттєво економить Ваш бюджет та не потребує замовлення додаткових макетів дизайну.
  • Час. Моя задача повністю вести ваш акаунт за вашими побажаннями та уподобаннями. Мінімум питань, максимум результату.
  • Нерви. Прохання побажання та доопрацювання не структурного характеру вже включено у вартість робіт! Так що якщо ви пропустили ряд дрібниць у дизайні вони будуть внесені до постів на Ваше прохання без зайвих суперечок та додаткових витрат!
Гарантія. Протягом тижня після передачі готових макетів постів та текстів для постів я безкоштовно і відразу виправляю свої помилки, які могли бути пропущені при прийомі роботи і помічені пізніше.

Є можливість працювати за договором (безготівка)

Зі мною зручно працювати і мені важливо щоб клієнт залишився задоволений!

Зв'язок:

  • Телеграм: kissmeiamukrainian
Відповідальність:

- Готова розпочати вже

- Завжди доводжу справу до кінця

- Я не порушую терміни

- Даю поради по макету

- Я не беру передоплату*

- Завжди на зв'язку