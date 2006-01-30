golovankateryna

ЗРОБЛЮ З ВАШОГО БРЕНДУ ЗОЛОТИЙ ГОРІШОК :)

Моя мета – надати кращу послугу на ринку!

Працюючи зі мною ви заощаджуєте:

Гроші. Якісно розробляю макет постів для вашого бренду/акаунту, що суттєво економить Ваш бюджет та не потребує замовлення додаткових макетів дизайну.

Якісно розробляю макет постів для вашого бренду/акаунту, що суттєво економить Ваш бюджет та не потребує замовлення додаткових макетів дизайну. Час. Моя задача повністю вести ваш акаунт за вашими побажаннями та уподобаннями. Мінімум питань, максимум результату.

Моя задача повністю вести ваш акаунт за вашими побажаннями та уподобаннями. Мінімум питань, максимум результату. Нерви. Прохання побажання та доопрацювання не структурного характеру вже включено у вартість робіт! Так що якщо ви пропустили ряд дрібниць у дизайні вони будуть внесені до постів на Ваше прохання без зайвих суперечок та додаткових витрат!

Протягом тижня після передачі готових макетів постів та текстів для постів я безкоштовно і відразу виправляю свої помилки, які могли бути пропущені при прийомі роботи і помічені пізніше.

Є можливість працювати за договором (безготівка)

Зі мною зручно працювати і мені важливо щоб клієнт залишився задоволений!

Зв'язок:

Телеграм: kissmeiamukrainian

- Готова розпочати вже

- Завжди доводжу справу до кінця

- Я не порушую терміни

- Даю поради по макету

- Я не беру передоплату*

- Завжди на зв'язку