golovankateryna

ЗРОБЛЮ З ВАШОГО БРЕНДУ ЗОЛОТИЙ ГОРІШОК :)
Моя мета – надати кращу послугу на ринку!
Працюючи зі мною ви заощаджуєте:
- Гроші. Якісно розробляю макет постів для вашого бренду/акаунту, що суттєво економить Ваш бюджет та не потребує замовлення додаткових макетів дизайну.
- Час. Моя задача повністю вести ваш акаунт за вашими побажаннями та уподобаннями. Мінімум питань, максимум результату.
- Нерви. Прохання побажання та доопрацювання не структурного характеру вже включено у вартість робіт! Так що якщо ви пропустили ряд дрібниць у дизайні вони будуть внесені до постів на Ваше прохання без зайвих суперечок та додаткових витрат!
Є можливість працювати за договором (безготівка)
Зі мною зручно працювати і мені важливо щоб клієнт залишився задоволений!
Зв'язок:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: kissmeiamukrainian
- Готова розпочати вже
- Завжди доводжу справу до кінця
- Я не порушую терміни
- Даю поради по макету
- Я не беру передоплату*
- Завжди на зв'язку