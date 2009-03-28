Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Ольга
golovanovaol
golovanovaol
49 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Евгений
inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
167 отзывов
$10
10 баллов
16 лет назад
Разработка рельефной печати
Креативный дизайн, очень приятно работать с исполнителем, рекомендую всем :)
Очень легко работать с таким заказчиком. Были бы все заказчики такими.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар