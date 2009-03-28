golovanovaol

Ольга golovanovaol

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Разработка рельефной печати
Креативный дизайн, очень приятно работать с исполнителем, рекомендую всем :)
Очень легко работать с таким заказчиком. Были бы все заказчики такими.
Ответный отзыв