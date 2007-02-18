Живу и работаю в Петербурге. Оптоволокно, телефон, телевизор и даже радио! =)

Начинал как программер-верстальщик, поэтому хорошо верстаю (html, css, js) и неплохо программирую (php+mysql, perl). Благодаря этому хорошо понимаю возможность реализации той или иной идеи. Могу писать флешки работающие в связке с серверными скриптами и т.д.