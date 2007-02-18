Антон Егоров golovastickgolovastick
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Живу и работаю в Петербурге. Оптоволокно, телефон, телевизор и даже радио! =)
Начинал как программер-верстальщик, поэтому хорошо верстаю (html, css, js) и неплохо программирую (php+mysql, perl). Благодаря этому хорошо понимаю возможность реализации той или иной идеи. Могу писать флешки работающие в связке с серверными скриптами и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 3d: Plarad HPR187 просмотров
- 3d: Plarad X Powerpack194 просмотра
- Анимация визуала: Vroomjamaica169 просмотров
- Интра: A Travel Agency183 просмотра
- Интра: Комплекс «Лагуна»170 просмотров
- Боровики282 просмотра
- Протекторат (второй вариант)232 просмотра
- Протекторат (первый вариант)215 просмотров
- Без названия568 просмотров