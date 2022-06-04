golovcovadim

UI/UX Дизайнер

За последние 6 лет работы UI/UX дизайнером я успешно реализовал проекты в таких сферах бизнеса, как: Крипто , VPN, Медицина, Автомобили, Образование, Приложения Instagram, Игры и многое другое ✓

Процесс работы индивидуален с каждым клиентом. Я могу сделать ваш дизайн с нуля, я могу улучшить ваш текущий дизайн, важно, чтобы в итоге вы получили результат, после которого вы сможете развивать свой бизнес ↑

Мой любимый инструмент для работы — Figma, но на протяжении многих лет я также работал в таких программах, как: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch и других ✓

Соблюдаю все сроки и очень заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Сделаю быстро и качественно дизайн для вас или вашего бизнеса.

Наилучшие пожелания,

Вадим.